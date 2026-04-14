Resident Evil | un' orda di zombie e sangue nella descrizione del trailer del reboot

Al CinemaCon 2026 è stato mostrato il trailer di un nuovo reboot di Resident Evil, il franchise horror noto per le sue scene di zombie e sangue. Il regista Zach Cregger ha confermato che il film manterrà un tono molto spaventoso, come promesso ai fan. La presentazione ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha potuto vedere alcune sequenze del nuovo film.

Zach Cregger sembra voler mantenere la promessa fatta ai fan del franchise horror con un reboot ad alto tasso di terrore, come ha confermato il trailer lanciato al CinemaCon 2026. Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger è apparso sul palco del CinemaCon 2026 per introdurre il suo reboot di Resident Evil, che si preannuncia uno dei titoli più caldi dell'estate cinematografica. Cregger ha introdotto il trailer del film in arrivo a settembre dopo essersi rivolto ai fan del popolarissimo franchise di videogiochi Capcom che narra le vicende di una squadra speciale impegnata nella lotta contro gli zombi. Il regista ha dichiarato al pubblico di aver "giocato tantissimo a Resident Evil negli ultimi due decenni" e di essere stato attratto dal taglio cinematografico dei giochi, covando l'ambizione di dirigerne una .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Resident Evil: un'orda di zombie e sangue nella descrizione del trailer del reboot Resident Evil Requiem, Leon non spara agli zombie nell’ultimo trailer per colpa di Nintendo, per i fanResident Evil Requiem è tornato a mostrarsi durante l’ultimo Nintendo Direct: Partner Showcase, ma il nuovo trailer ha lasciato molti spettatori... Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis sono disponibili su SteamPreparatevi a rivivere tre classici rivoluzionari del survival horror: da oggi! Ad affiancare questi amati titoli c’è il classico gioco di ruolo...