Reggio e Cannitello | 15 milioni per il waterfront e il mare

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì 14 aprile 2026, la Commissione Ambiente ha approvato un emendamento che prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro destinati al waterfront di Reggio Calabria e alla zona costiera di Cannitello. Si tratta di un intervento volto a finanziare progetti di riqualificazione e sviluppo delle aree costiere, segnando l'inizio di una nuova fase di investimenti per queste zone.

Una nuova stagione di investimenti sta per aprirsi per il waterfront reggino e la zona costiera di Cannitello, grazie al via libera dato in Commissione Ambiente questo martedì 14 aprile 2026 a un emendamento che stanzia 15 milioni di euro. Il deputato e candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha infatti comunicato l’approvazione della proposta che prevede una ripartizione strategica dei fondi: 10 milioni di euro saranno destinati al Comune di Reggio Calabria per interventi di decoro urbano, mentre i restanti 5 milioni saranno diretti alla gestione dell’emergenza erosione costiera che colpisce da tempo la località di Cannitello.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Reggio e Cannitello: 15 milioni per il waterfront e il mare

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