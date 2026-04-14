Reggio e Cannitello | 15 milioni per il waterfront e il mare

Nella giornata di martedì 14 aprile 2026, la Commissione Ambiente ha approvato un emendamento che prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro destinati al waterfront di Reggio Calabria e alla zona costiera di Cannitello. Si tratta di un intervento volto a finanziare progetti di riqualificazione e sviluppo delle aree costiere, segnando l'inizio di una nuova fase di investimenti per queste zone.

Una nuova stagione di investimenti sta per aprirsi per il waterfront reggino e la zona costiera di Cannitello, grazie al via libera dato in Commissione Ambiente questo martedì 14 aprile 2026 a un emendamento che stanzia 15 milioni di euro. Il deputato e candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha infatti comunicato l’approvazione della proposta che prevede una ripartizione strategica dei fondi: 10 milioni di euro saranno destinati al Comune di Reggio Calabria per interventi di decoro urbano, mentre i restanti 5 milioni saranno diretti alla gestione dell’emergenza erosione costiera che colpisce da tempo la località di Cannitello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio e Cannitello: 15 milioni per il waterfront e il mare Maltempo su Bari, costa spazzata dalle onde: crolla porzione del waterfront di Torre a MareL'area, nella zona sud del quartiere, era stata già transennata alcuni giorni fa dopo i danni ad un marciapiede provocati dalle cattive condizioni... Riqualificazione del waterfront: quasi 3 milioni per l'ex capannone MontecatiniIl progetto di recupero dell'edificio brindisino è tra gli undici provvedimenti approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 19 febbraio BRINDISI...