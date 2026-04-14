Reggio Bic e Giulianova | scontro fisico e nervi tesi sul parquet

Una partita intensa e combattuta tra Reggio Bic e Giulianova si è conclusa con un risultato negativo per la squadra locale, che ha subito un colpo pesante in casa. La gara si è conclusa con un episodio di scontro fisico e nervi tesi nel finale, in una sfida caratterizzata da un ritmo molto elevato e da diverse tensioni tra i giocatori. La partita ha visto momenti di grande intensità lungo tutto l’arco dei quaranta minuti.

La Reggio Bic subisce un colpo durissimo sul campo contro il Giulianova, pagando un errore fatale nel finale di una sfida caratterizzata da un ritmo fisico estremamente elevato. Il tecnico Cugliandro ha analizzato con lucidità l’andamento del match, evidenziando come la gestione della partita sia stata condizionata dalla strategia avversaria e dalle fragilità di un gruppo ancora in fase di maturazione. Il duello tra le due formazioni si è trasformato in uno scontro di nervi e resistenza fisica, lontano da un gioco fluido o armonioso. Cugliandro ha descritto l’incontro come una battaglia dura e alquanto sporca, dove la bellezza tecnica è stata sacrificata alla necessità di contenere gli avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Bic e Giulianova: scontro fisico e nervi tesi sul parquet Leggi anche: Nasce la Reggio-Old School BiC: sul parquet parte l’avventura nel Csi Over 40 Roma, nervi tesi a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e lo staff medicoLe vicende in casa Roma non si esauriscono più tra le linee bianche del campo da gioco: se i risultati faticano ad arrivare con continuità, è fuori...