Con RedBird diventata l’unica proprietaria del club, la gestione passa sotto un’altra luce. Le questioni finanziarie, il progetto per lo stadio e le strategie di mercato sono al centro delle attenzioni, mentre si discute di un possibile ritorno ai vertici. La nuova fase del club si apre con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato e di pianificare investimenti futuri.

Il tempo degli equilibri finanziari con Elliott è finito. Con il rifinanziamento del vendor loan e l’uscita definitiva del fondo di Paul Singer, il Milan è oggi totalmente nelle mani di Gerry Cardinale e di RedBird. Un passaggio chiave: ora la direzione è una sola e le responsabilità sono chiare. Dopo quattro stagioni da oltre 500 milioni investiti sul mercato, non ci sono più alibi. Dal 2022 a oggi il Milan ha cambiato pelle. I numeri parlano di una crescita costante della spesa: dai 62 milioni del primo anno fino ai 170 dell’estate 202526. Un’accelerazione evidente, accompagnata però da cessioni importanti e risultati sportivi discontinui. Nel 202223 è arrivata la semifinale di Champions League, traguardo prestigioso ma macchiato dalla brutta figura contro l'Inter.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Redbird, ora che il Milan è tuo non hai più alibi: investi per tornare grande o pensi solo alla sostenibilità?

Jashari: “Ora solo al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L’obiettivo …”"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite.

Del Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico»Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...