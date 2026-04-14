Dopo due mesi, la squadra di casa torna alla vittoria al Comunale grazie a una prestazione solida e senza subire gol. Con un gol di vantaggio nello scontro diretto, la squadra si posiziona in testa alla classifica in parità di punti con l'Ascoli. La partita ha visto il ritorno in campo di Ionita, mentre Bucchi ha guidato la squadra con una prestazione che ha ricordato le qualità di un vero leader.

di Luca Amorosi Quando più serviva, l’ è tornato a non subire gol e a vincere al Comunale a distanza di due mesi per rispondere subito all’Ascoli e riportarsi in testa alla classifica, a pari punti con i marchigiani ma con quel gol di vantaggio nello scontro diretto che varrebbe la B. La vittoria con il Livorno non è mai stata in discussione: gli amaranto hanno prevalso su tutti i fronti, convincendo anche dal punto di vista della prestazione e dello spirito, aspetti che fanno ben sperare anche per gli ultimi due turni. Su questi tre punti, però, c’è la firma soprattutto di Artur Ionita, che contro i labronici ha disputato la sua miglior partita da quando è ad.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Re Artur, prestazione da leader. Bucchi ritrova Ionita per il rush

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Ionita, Coppolaro e Di Chiara si preparano. Bucchi cambia l’Arezzo in casa della Sambdi Luca Amorosi È già quasi scaduta l’attesa per la prossima partita di campionato, in programma domani alle 14.

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