Raul Cremona porta al Teatro Nuovo il suo spettacolo | Bravissssssimo!

Al Teatro Nuovo si terrà uno spettacolo con Raul Cremona intitolato “Bravissssssimo!”. L’evento è previsto nella stagione primaverile e attirerà probabilmente un pubblico di appassionati. La data e l’orario dello spettacolo sono stati comunicati, ma non sono stati ancora precisati. La vendita dei biglietti è aperta online e presso i punti vendita autorizzati.

Il sipario del Teatro Nuovo si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile. Il 10 maggio 2026, a partire dalle ore 21, Raul Cremona porterà in scena a Verona il suo nuovo spettacolo, “Bravissssssimo!”, un recital che unisce magia e comicità in una formula.🔗 Leggi su Veronasera.it Raul Cremona al Bobbio con “Bravissssssimo!”Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Raul Cremona torna... Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” al Teatro NuovoDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di... Raul Cremona e il corso online per diventare un grande attore di teatro | Only Fun Comico Show