Durante il World Padel Legends Tour, Ivan Rakitic è stato coinvolto in una sfida in cui gli è stato chiesto di confrontare i più grandi calciatori croati con quelli italiani. In questa occasione, l’ex centrocampista ha dichiarato che Totti è “l’unico” e “il numero uno della storia”. La frase è stata pronunciata a margine dell’evento, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Elogio mondiale per lo storico capitano della Roma: nel confronto tra campioni vince sempre il 10. Ivan Rakitic è stato intercettato a margine del World Padel Legends Tour. Sottoposto ad una challenge, gli è stato chiesto di confrontare i migliori calciatori della storia croata contro i migliori della storia del calcio italiano. La scelta è ricaduta su due azzurri solo in due occasioni: Buffon e Totti. Proprio sull’ex capitano romanista il croato si è espresso così: “E’ unico Totti, è il numero 1”. Parole che confermano l’ammirazione dell’ex centrocampista del Siviglia nei confronti della leggenda giallorossa, per cui già in passato aveva espresso parole di elogio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Rakitic incorona Totti: “È unico, il numero uno della storia”

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