Raffaella Romagnolo e la malattia tenuta segreta per 30 anni la scoperta della scrittrice a 27 anni | Fu un colpo perché non esiste una cura

A 27 anni, la scrittrice ha scoperto di avere una malattia che ha deciso di tenere segreta per quasi tre decenni. La notizia è venuta a galla quando ha deciso di condividere la sua esperienza, rivelando che la malattia non ha una cura e che per molti anni l'ha nascosta a familiari e amici. La scoperta ha rappresentato un momento di svolta nella sua vita, dopo aver vissuto con questa condizione senza mai parlarne pubblicamente.

Per circa trent’anni Raffaella Romagnolo ha tenuto la sua malattia riservatissima, chiusa in un faldone di cartoncino rosso, lontana dalla maggior parte delle persone che la conoscevano. La scrittrice di Alessandria, due volte finalista al Premio Strega e tra le voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea, ha convissuto in silenzio con la sclerosi multipla dal 1998, confidando la diagnosi soltanto alla cerchia più stretta di familiari e amici. Oggi rompe quel silenzio con La segreta cura, il suo ultimo libro pubblicato da Mondadori. La diagnosi di sclerosi multipla. Era il 1998 e Romagnolo aveva ventisette anni, stava preparando la scalata al Monte Bianco e frequentava il dottorato in Scienze letterarie.🔗 Leggi su Open.online La scrittrice che combatté contro la malattia con parole incisive: ricordo di Rosanna Benzi, scomparsa 35 anni faTrentacinque anni fa, all’alba del 4 febbraio 1991, Rosanna Benzi chiuse gli occhi per sempre nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San... Leggi anche: La scrittrice Letizia Dimartino ha condiviso con noi un racconto dedicato ai 30 anni CALENDARIO EVENTI DI APRILE - LIBRERIA UBIK . . Negli eventi di aprile presentazione del nuovo libro “La cura” di RAFFAELLA ROMAGNOLO dove la scrittrice (già finalista del Premio Strega 2024) racconta con coraggio e determinazione il suo rapporto - facebook.com facebook