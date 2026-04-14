Quando un ragazzo diventa violento qualcuno è arrivato tardi prima le parole della psicoterapeuta Barbara Fabbroni
Recentemente, una psicoterapeuta ha commentato che la violenza tra i giovani spesso deriva da situazioni di rischio già presenti in passato. Nel frattempo, sui social e sui giornali, si succedono notizie di baby gang e episodi di bullismo che attirano l'attenzione. Questi eventi mostrano un quadro di comportamenti aggressivi tra i più giovani, alimentati anche dalla diffusione di video e immagini di violenza online.
Nell’epoca dei video di baby gang che diventano virali e degli episodi di bullismo estremo che riempiono le pagine di cronaca, la tentazione di etichettare è forte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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