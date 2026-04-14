A marzo 2026, l'Inps ha pubblicato il calendario degli accrediti dell'Assegno unico previsto per aprile. Le date di pagamento sono state comunicate e riguardano le diverse categorie di beneficiari. Nei prossimi mesi, le famiglie interessate potranno verificare le date di accredito attraverso i canali ufficiali dell'ente previdenziale. La pubblicazione delle date permette di conoscere con precisione quando riceveranno i bonifici sul conto corrente.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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È disponibile la video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Il servizio personalizzato e interattivo viene erogato automaticamente dopo l'accoglimento della domanda e resta disponibile per sei mesi rb.gy/67dpcz rb.gy/hcb15d Inps Comunica x.com