Qantas punta su Roma e Parigi | voli più cari per il caos in Medio Oriente

Qantas ha annunciato un aumento delle tariffe e una riduzione dei voli verso Roma e Parigi, in risposta ai cambiamenti nelle rotte globali causati dal caos in Medio Oriente. La compagnia aerea australiana ha deciso di modificare le proprie strategie di collegamento con l’Europa, riducendo i voli e aumentando i prezzi per adattarsi alle nuove condizioni del mercato. La decisione interessa direttamente i passeggeri che devono pianificare viaggi verso queste destinazioni.

Il mercato dei voli verso l’Europa subisce una trasformazione improvvisa con Qantas che decide di aumentare le tariffe e tagliare i collegamenti interni per far fronte a un cambio radicale nelle rotte globali. La compagnia aerea australiana ha infatti riallocato la propria capacità operativa, sottraendola ai network degli Stati Uniti e alle tratte domestiche, per puntare tutto sulla domanda in forte crescita verso destinazioni come Roma e Parigi. Questa manovra strategica si inserisce in un quadro geopolitico complesso, dove l’instabilità che colpisce il Medio Oriente sta costringendo molti passeggeri a cercare alternative diverse. I vettori...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Qantas punta su Roma e Parigi: voli più cari per il caos in Medio Oriente Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiFiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato.