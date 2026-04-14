Pure origin

Pure è una nuova promozione italiana focalizzata sulla Muay Thai e sulla Kickboxing. Fondata con l’intento di offrire alle competizioni un ambiente stabile e coerente, mira a creare opportunità concrete di sviluppo per atleti e professionisti del settore. La società si propone di strutturare un circuito che favorisca la crescita e la visibilità degli sport da combattimento in Italia.

Pure è la nuova promotion italiana dedicata alla Muay Thai e alla Kickboxing, nata con un obiettivo chiaro: portare stabilità, continuità e reali opportunità di crescita professionale nel panorama degli sport da combattimento.A differenza degli eventi già presenti sul territorio, questo progetto.🔗 Leggi su Milanotoday.it La perla del Tirreno sarà set cinematografico con ’The origin of love’Si chiamerà "The origin of love" il nuovo film dell’importante produzione cinematografica "Titanus" di Roma, che verrà girato da fine mese sull’Isola... Blue Origin scommette sui data center orbitali con Project sunriseBlue Origin entra nel confronto sui data center orbitali con Project sunrise, un sistema che prevede fino a 51. Pure Origin