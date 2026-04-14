Provincia Santantonio confermato | Apprezzato il lavoro che ho svolto

Fabrizio Santantonio, sindaco di Maccastorna e 60 anni, è stato riconfermato presidente della Provincia di Lodi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma il suo ruolo di rappresentante dell’ente provinciale. Santantonio ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora, sottolineando l’apprezzamento per il ruolo ricoperto. La nomina avviene in un momento di continuità per la gestione amministrativa dell’area.

Fabrizio Santantonio, 60 anni, sindaco di Maccastorna, è stato confermato presidente della Provincia di Lodi. Rivestiva già lo stesso ruolo dal 2022. Il verdetto è emerso al termine delle elezioni di secondo livello che si sono svolte domenica nella sede di via Fanfulla. Una consultazione riservata ai sindaci e ai consiglieri comunali del territorio – 707 gli aventi diritto, con l’esclusione dei consiglieri di Merlino (Comune commissariato) – e caratterizzata da un’elevata partecipazione: hanno votato infatti in 625, pari all’88,4%. Il risultato finale, determinato attraverso il sistema del voto ponderato, ha visto prevalere Santantonio con 53.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Provincia, Santantonio confermato: "Apprezzato il lavoro che ho svolto" Leggi anche: Santantonio tenta il bis in Provincia: "Abbiamo dato attrattività al territorio" Leggi anche: Resta a Santantonio la presidenza della Provincia