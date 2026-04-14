La Provincia di Nuoro si trova di fronte a una situazione finanziaria complicata, con entrate che si attestano a circa metà delle previsioni per il 2028. La gestione delle risorse pubbliche è caratterizzata da un aumento delle attività di lavori pubblici che si scontrano con una diminuzione significativa dei fondi disponibili. La possibilità di un deficit di bilancio si fa più concreta, mettendo a rischio l’equilibrio finanziario dell’ente.

La Provincia di Nuoro si trova oggi a gestire una gestione finanziaria che somiglia a una corsa contro il tempo, dove l’accelerazione dei lavori pubblici deve scontrarsi con un imminente e drastico calo delle risorse. Mentre i cantieri finanziati dal PNRR procedono spediti nei territori della Barbagia, le proiezioni contabili per il triennio 2026-2028 rivelano una fragilità strutturale preoccupante: le entrate dell’Ente sono destinate a subire una contrazione violentissima, rischiando di ridursi di oltre la metà nel giro di soli due anni. Il paradosso dei numeri tra investimenti attuali e vuoto di cassa futuro. Osservando i flussi economici della Provincia, emerge un quadro di estrema polarizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia di Nuoro: rischio buco di bilancio, entrate a metà nel 2028

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