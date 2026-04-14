Pronostici Liverpool-PSG | marcatore e tiri in porta

Nella prossima partita tra Liverpool e PSG, i campioni in carica sono considerati favoriti dopo la vittoria della scorsa settimana. Le previsioni si concentrano su chi potrebbe segnare e quanti tiri in porta ci saranno durante l'incontro. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi chiari, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi di questa sfida.

Pronostici Liverpool-PSG: dopo la vittoria della scorsa settimana i campioni in carica sono favoriti anche per il momento dei Reds. Le nostre scelte Quando le partite iniziano a contare davvero, anche se sembra una squadra un po’ in difficoltà rispetto allo scorso anno, il PSG fa capire a tutti che c’è e che è una delle candidate alla vittoria finale di questa manifestazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il due a zero della scorsa settimana contro il Liverpool in casa mette serenità. E quindi le possibilità di un ribaltone – anche per quello che è il momento generale che la squadra di Slot vive da un anno a questa parte – sono ridotte davvero al minimo.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Liverpool-PSG: marcatore e tiri in porta Pronostici PSG-Liverpool: marcatore e tiri in portaPronostici PSG-Liverpool: i campioni in carica giocano contro una squadra in difficoltà. Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta Pronostici di Champions League | Quarti | Barcellona-Atletico Madrid | PSG-Liverpool | Mercoledì 8 aprile (ore 21) - facebook.com facebook