Nel campionato di Promozione, il Pietrasanta si conferma come una delle squadre più competitive del torneo, ottenendo due vittorie consecutive contro le squadre che si trovano nelle posizioni più alte della classifica. La squadra si mantiene così stabile al terzo posto, rafforzando la propria posizione in classifica e continuando a lasciare dietro di sé le avversarie più accreditate. La formazione mostra continuità di risultati e mantiene alta la pressione sulle rivali dirette.

In Promozione si conferma “ammazzagrandi“ del campionato il Pietrasanta terzo (ora consolidato) della classe, che fra andata e ritorno si è tolto lo sfizio di far bottino pieno contro entrambe le squadre che lo precedono in classifica e che si stanno giocando il titolo (la Lampo Meridien e la matricola terribile Jolo), battute sia all’andata sia al ritorno. Questo rende l’idea della forza della squadra biancoceleste guidata da Leonardo Tocchini, che evidentemente si esalta nelle grandi partite. A trascinare i versiliesi domenica nel 3-1 interno contro la capolista Lampo (piegata 1-0 un girone fa a domicilio) sono stati i due giocatori più...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Il Pietrasanta è “l’ammazzagrandi“. Fatto bottino pieno con le due che le sono davanti

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