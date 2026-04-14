Project adesso si gioca Seletti | Siamo in fiducia

La squadra di Faenza si prepara a scendere in campo per i playoff, lasciando da parte le questioni legate alla cessione societaria e ai ritardi nei pagamenti. Il presidente ha confermato di non avere intenzione di vendere il club e di essere in fiducia. La partita è ormai vicina e le tensioni legate alle questioni extra sportive sembrano essere state messe da parte in vista dell’appuntamento importante.

Lasciate fuori dal campo le questioni extra cestiche legate alla cessione delle società e al ritardo nei pagamenti (ad oggi il presidente Fermi non pare intenzionato a vendere il club), Faenza Project si tuffa nei playoff. Alle 20.30 al PalaBubani si giocherà la prima gara dei quarti tra le faentine e la Normatempo Torino, serie molto interessante perché vedrà affrontarsi due squadre giovani che hanno stupito per tutta la stagione. "Arriviamo in un momento di grande fiducia – sottolinea coach Paolo Seletti -, ma nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che non siamo diventati invincibili e sappiamo che il passo falso è dietro all’angolo. Anche se i playoff non sono per definizione il campo di gioco delle giovani, credo che abbiamo maturato consapevolezza di quello che sappiamo fare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Project, adesso si gioca. Seletti: "Siamo in fiducia" Case green, la sfida decisiva per il futuro si gioca adessoScatta il timer per la direttiva europea sulle Case green: entro maggio 2026 l’Italia sarà chiamata a tradurla in legge nazionale. Leggi anche: Juve, ultima chiamata per Koop: a Bergamo si gioca la fiducia di Spalletti e del club VENERDÌ 17 APRILE ore 22.00 ! Che! Tango Project nasce a Firenze, guidato dall’anima rosarina di Daniel Chazarreta (chitarra e voce), già sul palco - tra gli altri - con Vinicio Capossela e l’Orchestra Hyperi - facebook.com facebook