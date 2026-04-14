Una mattina di sole a Genova, ci incontriamo con Princess Bangura in un bar nel centro della città. La giovane parla con entusiasmo del suo desiderio di creare una casa per i giovani, coinvolgendo tutta la comunità locale. La conversazione si concentra sulla sua volontà di costruire un progetto condiviso, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni più profonde.

Intervista Incontro con Princess Bangura, autrice e performer, direttrice junior al Teatro Nazionale di Genova. La conoscenza dei luoghi, lo spazio collettivo, il lavoro di ricerca in scena tra fisicità e scrittura Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Con Princess Bangura ci incontriamo una luminosa...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Princess Bangura, «voglio inventare una casa per i giovani insieme a tutta la città»

Mario, 45 anni e la sindrome di Asperger: «Vado a vivere da solo, con quattro amici, grazie al Dopodinoi. Voglio che la casa sia tutta colorata, voglio una vita normale»Tutti insieme abiteranno nella casa del Dopodinoi di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, un villino dotato di tecnologie domotiche assistive (che...

La campagna elettorale di "Tutta la città insieme" va più veloceNel panorama politico di Venezia, verso le elezioni comunali 2026, c'è una lista che è “più avanti” degli altri: Tutta la città insieme.