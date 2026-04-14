Prevenzione allagamenti | proseguono i lavori di scavo del nuovo canale

Continuano i lavori di scavo per la costruzione del secondo tratto del collettore Carpanedo - Sabbioni, un intervento volto a rafforzare la gestione delle acque nei territori di Albignasego e Maserà di Padova. L’opera, ancora in fase di avanzamento, mira a migliorare la prevenzione degli allagamenti e a garantire una maggiore sicurezza idraulica nella zona. I lavori sono in corso secondo il cronoprogramma stabilito.

Proseguono i lavori per la realizzazione del secondo tratto del nuovo collettore Carpanedo - Sabbioni, un’opera fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica nei comuni di Albignasego e Maserà di Padova. L’intervento prevede la realizzazione del tratto di monte del canale, che si estende.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Potenziamento dei servizi educativi: proseguono i lavori del nuovo asilo nidoProseguono secondo cronoprogramma gli interventi finanziati dal Pnrr per la struttura che ospiterà 36 bambini. Al via la realizzazione del nuovo centro sportivo polivalente: proseguono i lavoriUn investimento di 4 milioni per potenziare l'impiantistica sportiva, con il coinvolgimento della Federazione Italiana di Taekwondo. ALLAGAMENTI IN PUGLIA Una situazione che va oltre l’evento meteo e chiama in causa programmazione e interventi a lungo termine. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/y4yvwkuc #lattacco #territorio #prevenzione - facebook.com facebook