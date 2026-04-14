Prevenzione al femminile a Rimini e Riccione servizi e visite gratuite per una settimana

Da riminitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 29 aprile, l’Ausl della Romagna organizza a Rimini e Riccione una settimana di servizi e visite gratuite dedicate alla salute femminile. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna e prevede attività clinico-diagnostiche e informative senza costi per le partecipanti. La manifestazione coinvolge strutture sanitarie locali e mira a promuovere l’accesso alle cure e alla prevenzione.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con iniziative, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna, l’Ausl della Romagna aderisce all’Open Day sulla salute della donna.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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