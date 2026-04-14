Un giovane di 23 anni proveniente da San Giorgio è stato arrestato in relazione all’omicidio di Fabio, avvenuto a Ponticelli. La polizia ha identificato e fermato l’individuo, ritenuto responsabile del reato. Le indagini hanno portato alla sua cattura e al suo trasferimento in caserma. Restano da chiarire i dettagli della dinamica dell’evento e le eventuali motivazioni dietro il gesto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La tragica morte di Fabio Ascione, un ragazzo di vent’anni ucciso a Ponticelli, ha scosso la comunità locale. Le autorità hanno arrestato Francesco Pio, un 23enne di San Giorgio a Cremano, accusato di aver causato la morte del giovane, apparentemente per errore. La sera del suo omicidio, Fabio aveva appena finito il turno al bingo e stava cercando di raggiungere il Bar Lively per fare colazione. Mentre si dirigeva verso il bar, il ragazzo è stato improvvisamente colpito da un proiettile al petto. Fabio non aveva precedenti penali e non era coinvolto in attività criminali, il che ha aggiunto ulteriore shock alla tragedia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Presunto assassino di Fabio a Ponticelli: 23enne di San Giorgio identificato come colpevole.

Fabio Ascione, arrestato il presunto killer: è un 23enne di PonticelliUna pistola mostrata agli amici come trofeo, poi l’inseguimento e gli spari nel cuore di Ponticelli.

Fabio Ascione, in cella il presunto killer: è un 23enne che abita a Ponticelli. «Colpo partito per errore mentre si vantava del conflitto a fuoco con quelli di Volla»Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni.