Giuseppe Conte ha annunciato l'apertura delle primarie a tutti i cittadini, presentando il progetto chiamato “Nuova Primavera” con l’obiettivo di arrivare a Palazzo Chigi. Si tratta di un passo che segna una svolta nel suo percorso politico, con un piano che mira a coinvolgere anche il centro. La sua proposta prevede di conquistare i consensi con il supporto dei voti del centro e di superare le divisioni precedenti.

Giuseppe Conte si toglie la divisa da compagno e, nel modo più democristiano possibile, annuncia la sua “Nuova Primavera” verso Palazzo Chigi. La strategia è realizzare «primarie aperte», ovvero sfruttare i voti degli esterni a Pd, M5S e Avs, compresi gli elettori del centrodestra, per battere gli storici apparati della sinistra. Deve esserci una consultazione che «consente a tutti di poter, condividendo un programma che si sa già, partecipare liberamente, anche se non si è iscritti». Il primo passo, dunque, è accaparrarsi, sin da subito, quell'elettorato centrista che non si riconosce nel patto tra il Nazareno e la Cgil di Landini. Ecco perché il pugliese apre la presentazione di Piazza di Pietra ricordando le simpatie adolescenziali per lo scudocrociato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prendersi la sinistra con i voti del centro. «Primarie aperte a tutti», il piano di Conte

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