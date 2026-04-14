Premio Poesia a Napoli di Guida Editore | vincono ex aequo Aragno e Marchitelli

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta nella Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus in piazza del Plebiscito la premiazione del concorso “Poesia a Napoli”. L’evento, promosso da una casa editrice con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, ha premiato due autori che si sono classificati ex aequo. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi invitati e ha celebrato le opere vincitrici del concorso.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, nella suggestiva Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus in piazza del Plebiscito, la cerimonia di premiazione del concorso “Poesia a Napoli”, promosso da Guida Editore con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli. Giunto alla sua sesta edizione, il premio è stato dedicato alla memoria di Antonio Pietropaoli e Costanzo Ioni, ideatori e storici animatori dell’iniziativa. A valutare le opere in gara una giuria composta da Ferdinando Tricarico, Laura Cannavacciuolo, Eugenio Lucrezi, Antonio Perrone e Biancamaria Sparano. Per la sezione Poesia in lingua italiana, il primo premio è stato assegnato ex aequo a Marco Aragno e Anna Marchitelli, mentre una menzione speciale è andata a Cinzia Spiniello.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Premio “Poesia a Napoli” di Guida Editore: vincono ex aequo Aragno e Marchitelli Leggi anche: Lunedì 13 aprile la cerimonia del premio “Poesia a Napoli” al Caffè Gambrinus Concorso “Castracani“. Gli alunni di Altopascio vincono il primo premioA vincere è stata la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, protagonista di un elaborato...