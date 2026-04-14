Precari degli Uffizi presidio a Roma | Dateci soluzioni

I precari degli Uffizi si sono radunati ieri davanti al Ministero della Cultura a Roma, chiedendo risposte e soluzioni concrete. La protesta è stata organizzata per attirare l'attenzione sulla loro condizione di lavoro, con un presidio che ha coinvolto diversi manifestanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilasciata dall’ente competente, mentre i partecipanti hanno ripetutamente richiesto un intervento rapido.

Ieri il grido dei precari storici degli Uffizi è arrivato a Roma sotto le finestre del Ministero della Cultura. La mobilitazione prosegue da mesi ed esige risposte, dopo che decine di lavoratori e lavoratrici in appalto si sono ritrovate senza lavoro dopo anni trascorsi nella precarietà. Nel corso della protesta una delegazione è stata ricevuta da Davide Russo, dirigente del ministero. "Abbiamo raccolto l’impegno a farsi parte attiva per il rientro a lavoro dei precari storici – fanno sapere i lavoratori – C’è una storia di precarietà lunga più di quindici anni che deve essere superata con le stabilizzazioni. É un fatto di giustizia, ma anche di tutela dell’efficienza del servizio museale e di salvaguardia di condizioni degne di lavoro per il personale che sta dovendo supplire alla mancanza di organico con turni disumani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precari degli Uffizi presidio a Roma: "Dateci soluzioni" Lavoratori museali, presidio davanti agli Uffizi. “Turni massacranti e precari lasciati a casa” \ FOTOI sindacati: “Siamo ormai a ridosso della Pasqua e le criticità aumenteranno mentre chiediamo la fine della precarietà, vengono assunti nuovi... Precari degli Uffizi, la protesta arriva davanti alla Venere del BotticelliFIRENZE – La protesta dei lavoratori dei musei fiorentini irrompe nel cuore delle Gallerie degli Uffizi, portando il grido contro la precarietà fin... Argomenti più discussi: Precari degli Uffizi presidio a Roma: Dateci soluzioni; LAVORO: NUOVA MOBILITAZIONE DI PRECARIE E PRECARI DEI MUSEI FIORENTINI. VOGLIAMO LA STABILIZZAZIONE PER TUTT*; Precari dei musei fiorentini, protesta al Ministero a Roma: 'Senza lavoro dopo anni di precarietà'; Precari degli Uffizi, la protesta arriva davanti alla Venere del Botticelli. Alla luce di tale pronuncia, tutti i docenti precari che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, abbiano svolto supplenze brevi o saltuarie, hanno diritto a presentare ricorso per ottenere la Carta Docente, purché risultino ancora inseriti nelle Graduatorie Provin facebook La lettera degli insegnanti precari a Giorgia Meloni: «Promesse tradite, la situazione a scuola è insostenibile. Serve un decreto urgente» x.com