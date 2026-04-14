Prato Wine 2026 | viaggio tra 100 vini e sapori a Palazzo Vaj

Dal 17 al 20 aprile, il centro storico di Prato ospiterà la quarta edizione di Prato Wine 2026, un evento dedicato al mondo del vino. Durante i quattro giorni, saranno presenti circa 100 etichette provenienti da diverse regioni italiane, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire varietà e sapori differenti. L’evento si svolgerà in vari spazi del centro storico, coinvolgendo produttori e appassionati di vino.

Dal 17 al 20 aprile, il centro storico di Prato si trasformerà in un palcoscenico enologico di respiro nazionale con la quarta edizione del Prato Wine 2026. La manifestazione, che quest’anno vede come scenario prestigioso Palazzo Vaj in Via Pugliesi, propone un percorso tra oltre 100 etichette provenienti da tutta Italia, unendo la scoperta dei vitigni autoctoni alla possibilità concreta di acquisto diretto dei prodotti degustati. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra diverse realtà produttive e associative del territorio: Confartigianato Imprese Prato, Fisar Prato, Confesercenti Prato e Confcommercio Pistoia e Prato hanno lavorato congiuntamente per strutturare un evento che non sia solo una vetrina commerciale, ma un vero momento di aggregazione sociale e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato Wine 2026: viaggio tra 100 vini e sapori a Palazzo Vaj Real French Conversations for Beginners | Build Speaking Confidence in 10 Scenarios Prato Wine 2026: 100 etichette e prezzi di fiera a Palazzo VajDal 17 al 21 aprile 2026, il cuore di Prato si trasformerà in un palcoscenico per l’eccellenza enologica nazionale con la quarta edizione del Prato... Predappio brilla nelle guide 2026: vini premiati, ristoranti e wine relais tra le eccellenze nazionaliLa prossima settimana riaprirà il ristorante appena premiato, che oltre a coccolare gli alloggiati è aperto anche agli esterni, questo dopo la pausa...