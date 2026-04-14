Poste sfida il mercato | l’offerta da 10,8 miliardi per conquistare Tim

Poste Italiane ha presentato un’offerta di 10,8 miliardi di euro per acquisire Tim, nel tentativo di rafforzare la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni. La proposta arriva in un momento di mercato caratterizzato da numerose operazioni di consolidamento e mira a sostenere il percorso di trasformazione digitale dell’azienda. La mossa rappresenta un passo importante nella strategia di crescita e diversificazione del gruppo.

Poste Italiane punta a consolidare la propria trasformazione tecnologica attraverso un’offerta di acquisizione su Tim da 10,8 miliardi di euro. L’operazione, che mira a coinvolgere i soci della società target, si inserisce in una strategia di espansione dei servizi digitali e mira a incrementare il flottante del gruppo postale. I numeri confermano l’efficacia del percorso intrapreso dalla società postale negli ultimi dodici mesi. A metà febbraio 2025, quando il gruppo ha preso parte al capitale della compagnia telefonica, il valore del titolo si attestava sui 0,27 euro per azione. I dati di ieri mostrano invece una chiusura a 0,65 euro, segnando un incremento del 119,5% nell’ultimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste sfida il mercato: l’offerta da 10,8 miliardi per conquistare Tim Poste Italiane vuole TIM, offerta da 10,8 miliardiPoste Italiane ha annunciato una offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria e totalitaria su TIM per circa 10,8 miliardi di euro, con... Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro. [Full episode]Dia tak pernah ingin jadi yang terkuat, tapi tak ada yang mampu mengalahkannya Argomenti più discussi: Poste rilancia su Tim, Del Fante difende l’Opas: Più mercato, più valore, più crescita; Juventus, sfida di mercato con l'Atletico Madrid | I due club voglio un top a centrocampo: entrambi hanno scelto lui; Poste Italiane, Del Fante difende l’OPAS su TIM: Più valore e flottante per il mercato; Palantir sfida il mercato: l’endorsement di Trump e il price target di Dan Ives spingono il titolo a Wall Street. CBF Balducci HR e Eurotek Laica UYBA si dividono la posta al Fontescodella nel match della sesta e ultima giornata dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà che chiudeva la stagione di entrambe le formazioni: la sfida si conclude al tie break a favore delle lomb - facebook.com facebook