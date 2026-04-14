Porto | 2,5 milioni per il dragaggio Ma non ovunque e con tempi lunghi

La firma di un accordo tra la Regione e il Comune di Fano ha dato il via ai lavori di dragaggio nel porto locale, per un investimento di 2,5 milioni di euro. L’assessore regionale ha commentato con un messaggio diretto al sindaco, invitandolo a gestire bene le risorse. Tuttavia, i lavori non interesseranno tutte le aree del porto e i tempi di realizzazione sono previsti come piuttosto lunghi.

di Tiziana Petrelli La firma sul contratto, poi la battuta. "Adesso spendili bene". Così l’assessore regionale Giacomo Bugaro al sindaco Luca Serfilippi subito dopo aver siglato la convenzione tra Regione e Comune per il dragaggio del porto di Fano. Un passaggio formale, ma carico di aspettative: sul tavolo ci sono 2,5 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo sviluppo e coesione, per intervenire sui fondali dello scalo fanese. Il progetto prevede la rimozione di circa 15mila metri cubi di sedimenti e l’abbassamento dei fondali di circa un metro. Un intervento che, nelle intenzioni, dovrebbe migliorare l’accesso e la manovrabilità delle imbarcazioni, oggi penalizzate da pescaggi ridotti e fondali in alcuni punti scesi tra i due e i due metri e mezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto: 2,5 milioni per il dragaggio. Ma non ovunque e con tempi lunghi Fano, intesa con Regione su dragaggio del porto: accordo da 2,5 milioniSi avvia l’intervento di manutenzione straordinaria e dragaggio del Porto di Fano, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un... Nomina numero due in porto, Consalvo: "Immaginavo prima. Non credo ancora tempi lunghi"L'impatto della guerra sul porto si vedrà “nel prossimo trimestre, se non il primo semestre” del 2026. Argomenti più discussi: Porto di Fano, sottoscritta oggi la convenzione tra Regione Marche e Comune: investimento da 2,5 milioni di euro per il dragaggio; Fano, intesa con Regione su dragaggio del porto: accordo da 2,5 milioni; Porto: 2,5 milioni per il dragaggio. Ma non ovunque e con tempi lunghi; Porto di Fano, ecco la convenzione: in arrivo 2,5 milioni per il dragaggio – VIDEO. Giornata della cultura marinara, al porto di Alghero gli studenti a scuola di mare x.com Asilo nido di Porto Recanati, fondi dal ministero per arredi didattici innovativi facebook