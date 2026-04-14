Pordenone festeggia i 90 anni del geometra Eugenio Adriano Rosset

A Pordenone si celebra il 90° compleanno del geometra Eugenio Adriano Rosset, un evento riconosciuto con una targa commemorativa dal Comune. La cerimonia si è svolta in occasione del suo compleanno, coinvolgendo le autorità locali e i familiari. La targa è stata consegnata in segno di riconoscimento per i tanti anni di attività e contributi nel settore.