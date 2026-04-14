Pordenone festeggia i 90 anni del geometra Eugenio Adriano Rosset
A Pordenone si celebra il 90° compleanno del geometra Eugenio Adriano Rosset, un evento riconosciuto con una targa commemorativa dal Comune. La cerimonia si è svolta in occasione del suo compleanno, coinvolgendo le autorità locali e i familiari. La targa è stata consegnata in segno di riconoscimento per i tanti anni di attività e contributi nel settore.
Novant'anni per il geometra Eugenio Adriano Rosset. Un traguardo che il Comune ha scelto di celebrare con una targa commemorativa in occasione del suo compleanno. Il sindaco Alessandro Basso ha portato gli auguri e la riconoscenza dell’intera comunità di Pordenone. Un gesto semplice ma carico di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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