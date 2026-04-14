Ponte sullo Stretto ecco perché Anac insiste sulla nuova gara

L'Autorità nazionale anticorruzione ha deciso di richiedere una nuova gara per il Ponte sullo Stretto, un progetto dal valore stimato di 13,5 miliardi di euro. La questione rimane aperta da diversi anni, con il governo che ha avviato i lavori e ha incontrato varie difficoltà lungo il percorso. La decisione riguarda le procedure di affidamento e le modalità di realizzazione dell'opera.

Non si chiude il fronte aperto sul Ponte sullo Stretto, l'opera da 13,5 miliardi che il governo, Salvini in testa, vuole cantierare ormai da 4 anni con alterna fortuna, soprattutto sul fronte giuridico. L'obiettivo oggi è correre per posare la prima pietra entro la fine della legislatura ma senza forzare la mano, ponendosi in direzione ostinata e contraria al dettame della Corte dei conti. Per questo adesso si lavora pancia a terra a riscrivere una delibera che questa volta possa incassare il placet dei magistrati contabili. Per il momento il ministero delle Infrastrutture, con il supporto della società concessionaria e delle altre...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ponte sullo Stretto, ecco perché Anac insiste sulla nuova gara Ponte sullo Stretto, l’Anac: “Bisogna rifare la gara”Per il Ponte sullo Stretto l’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) avverte che il nuovo decreto del governo non basta, e che bisogna rifare la... Ponte sullo Stretto, nuova bozza di decreto: ecco poteri e funzioni del Commissario straordinario CiucciUna bozza di decreto legge preparata dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prevede che "per le esigenze di coordinamento operativo tra... Lo convince Non credo ma a noi ci convince . Un Ponte che dovrebbe da previsioni far passare 13 milioni di veicoli l’anno ma nei momenti in cui non si usavano gli aerei passavano 5 milioni di veicoli . Oggi molti vanno in aereo e affittano auto in Sicilia e mo - facebook.com facebook Proiettando un'ombra su Ponte Sisto, una sera dopo una tempesta… #Roma x.com