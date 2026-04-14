Poligono di tiro vicino all’Ospedale Garibaldi | richieste di chiarimenti urgenti dal M5S

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti urgenti in merito alla decisione di realizzare un poligono di tiro all’aperto, anche se temporaneo, situato nei pressi dell’Ospedale Garibaldi. La scelta ha suscitato diverse contestazioni e preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali, che hanno evidenziato possibili rischi e problematiche legate alla posizione dell’impianto. La vicenda è attualmente al centro di un’attenzione crescente e di un’istanza di approfondimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una decisione contestata. La realizzazione di un poligono di tiro all’aperto, anche se temporaneo, a ridosso dell’Ospedale Garibaldi solleva forti perplessità. Secondo i consiglieri comunali del M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, si tratta di una scelta grave e difficile da giustificare, che richiede spiegazioni immediate. Impatti su salute e sicurezza. I due esponenti evidenziano come l’attività comporti rumori impulsivi di intensità molto elevata, incompatibili con un contesto sanitario attivo. L’area interessata è infatti frequentata quotidianamente da pazienti vulnerabili, operatori sanitari e mezzi di emergenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Poligono di tiro vicino all’Ospedale Garibaldi: richieste di chiarimenti urgenti dal M5S Poligono di tiro temporaneo davanti all'ospedale Garibaldi Nesima“La realizzazione di un poligono di tiro all’aperto, seppur temporaneo, in prossimità immediata dell’ospedale Garibaldi di Catania rappresenta una... Bancomat come poligono di tiro delle bande. La desertificazione bancaria in appena 180 secondiDall'inizio dell'anno si contano 11 furti con esplosivo tentati o riusciti agli sportelli bancomat (di cui uno a un ufficio postale) Mentre le banche...