A Capannori si stanno concludendo quattro interventi sull’acquedotto, con un investimento superiore ai 2 milioni di euro. Il progetto fa parte di un più ampio piano di rinnovamento delle reti idriche, realizzato da Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale. La maggior parte delle risorse proviene dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli interventi puntano a migliorare la rete di distribuzione dell’acqua nel territorio.

Capannori guarda al risanamento delle reti idriche: si avvia alla conclusione un importante capitolo del piano di rinnovamento dell’acquedotto portato avanti da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale e in buona parte finanziato coi fondi del PNRR. La società ha infatti annunciato che sono quasi terminati tutti i principali interventi che hanno interessato diverse frazioni: da Gragnano a Marlia, da Camigliano al Compitese: un investimento totale da 2 milioni di euro e oltre 5,5 chilometri di condotte messe in funzione. Nello specifico, in via dei Pezzini a Gragnano sono stati sostituiti quasi un chilometro e mezzo di rete idrica, grazie a un lavoro dal valore di 880mila euro: restano da ultimare soltanto alcune opere accessorie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poker di interventi sull’acquedotto. Un investimento da oltre 2 milioni

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