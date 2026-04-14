Playing Love al Villaggio Mafalda il primo concerto di Caffè in Musica

Al Villaggio Mafalda si è tenuto il primo concerto della rassegna “Caffè in Musica”, intitolato “Playing Love”. L’evento, gratuito, ha inaugurato un ciclo di appuntamenti che si svolgono negli spazi dei “Caffè per Tutti” e sono dedicati a portare la musica nei quartieri. La serata ha visto esibirsi artisti in un concerto incentrato sul tema dell’amore.