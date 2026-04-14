Playing Love al Villaggio Mafalda il primo concerto di Caffè in Musica
Al Villaggio Mafalda si è tenuto il primo concerto della rassegna “Caffè in Musica”, intitolato “Playing Love”. L’evento, gratuito, ha inaugurato un ciclo di appuntamenti che si svolgono negli spazi dei “Caffè per Tutti” e sono dedicati a portare la musica nei quartieri. La serata ha visto esibirsi artisti in un concerto incentrato sul tema dell’amore.
Parte con un concerto dedicato all’amore la nuova rassegna “Caffè in Musica”, un ciclo di appuntamenti gratuiti che porta la musica nei quartieri all’interno degli spazi dei “Caffè per Tutti”. Il primo evento è in programma domenica 19 aprile alle ore 15:30 presso la sala polivalente del.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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