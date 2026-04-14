La squadra di Pistoia si trova in una situazione delicata dopo il pareggio ottenuto contro la Pro Sesto, che ha inciso sul morale dei giocatori. La conquista di un punto non è bastata a mantenere il controllo sulla corsa alla promozione, lasciando il team in una posizione di incertezza. La formazione ha ancora possibilità di recuperare, ma la pressione cresce mentre si avvicinano le ultime partite stagionali.

Aggrappata a un filo, ma senza alcuna intenzione di arrendersi. Il pareggio sul campo della Pro Sesto ha inevitabilmente lasciato il segno in casa Pistoiese, che adesso non è più padrona del proprio destino in chiave promozione. Gli arancioni, terzi a meno due dal Lentigione e a meno tre dal Desenzano, dovranno sperare in un passo falso dei gialloblu, oltre a vincere naturalmente tutte e tre le partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi l’Olandesina potrebbe addirittura finire terza pur facendo nove punti su nove: infatti, nel caso in cui il Lentigione arrivasse primo e Pistoiese e Desenzano a pari punti al secondo posto, il criterio per sciogliere la parità tra arancioni e biancazzurri sarebbe quello degli scontri diretti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoiese col morale basso. Ma l’imperativo è crederci

"Coltivare la memoria della Shoah. Un imperativo morale per i giovani"CAPANNORI Il consiglio comunale di Capannori ha commemorato Il Giorno della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto.

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Paradiso...Toscana Una Collina Pistoiese Ph @Amedeo Pippoli - facebook.com facebook