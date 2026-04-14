Pioggia e incidenti in città coda di 8 km in autostrada

Martedì 14 aprile 2026, intorno alle 8 del mattino, gli automobilisti che percorrevano il tratto dell'autostrada A10 tra Pra' e l’aeroporto hanno incontrato una lunga coda di 8 chilometri. La presenza di pioggia e incidenti lungo il percorso ha comportato un aumento di circa 39 minuti sui tempi di percorrenza. La situazione ha causato rallentamenti e disagi lungo la carreggiata.

Quaranta minuti in più (39' per la precisione). È quanto hanno impiegato gli automobilisti, che, intorno alle 8 di martedì 14 aprile 2026, si sono trovati a percorrere il tratto dell'autostrada A10 compreso tra Pra' e aeroporto.Complice la pioggia, che ha spinto molti a lasciare a casa lo scooter.🔗 Leggi su Genovatoday.it Incidente in autostrada all’alba verso Milano: tre km di codaOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai... Scontro tra mezzi pesanti sull'autostrada: 6 km di codaIncidente sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi, in direzione di Firenze. “Guidare sotto la pioggia intensa: i riflessi giusti da adottare in autostrada” LA VITA DIVENTA PIU FACILE quando smetti di lottare. ottare La pioggia cadrà che tu la accetti - facebook.com facebook In #Sicilia la pioggia torna ma la siccità non è finita. Cosa è cambiato davvero rispetto agli ultimi anni, articolo di Sergio Messina . x.com