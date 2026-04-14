Pierina Paganelli Louis ai giudici | Manuela copre qualcuno

Durante l’udienza, Louis Dassilva ha dichiarato ai giudici che Manuela Bianchi copre qualcuno. In un primo momento, sembrava che Louis e Manuela avessero un rapporto molto stretto. Louis Dassilva è imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La relazione tra i due è stata oggetto di attenzione nelle fasi iniziali del procedimento. La vicenda riguarda anche l’interrogatorio di Manuela Bianchi e le sue eventuali responsabilità.

In un primo momento, sembravano essere molto legati Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, e Manuela Bianchi. Ora però tra i due ex amanti sono sorti diversi contrasti che li hanno allontanati. Secondo le recenti dichiarazioni dell'uomo in Corte d'Assise "Manuela copre qualcuno, oppure, copre sé stessa". Il 36enne senegalese ha rilasciato diverse dichiarazioni contro la Bianchi, dopo un interrogatorio durato 15 ore, come ricorda Il Resto del Carlino, cinque di deposizione e dieci precedenti di "testimonianza fiume". Manuela Bianchi ha collocato Louis Dassilva nel seminterrato dove giaceva cadavere Pierina Paganelli, prima del tragico ritrovamento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pierina Paganelli, Louis ai giudici: “Manuela copre qualcuno” Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidioChiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi... Pierina Paganelli, Manuela Bianchi attacca Louis Dassilva: "Prove diranno chi mente, temuto per la mia vita"A Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, ha tenuto banco l’omicidio di Pierina Paganelli.