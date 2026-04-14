Picta 60 artisti coinvolti e 4mila visitatori

Nel Palazzo pretorio di Terra del Sole si è conclusa la rassegna europea di arte contemporanea, Picta Romagna. La mostra ha coinvolto sessanta artisti e ha registrato circa quattromila visitatori. L’evento, tenutosi nel corso degli ultimi giorni, ha presentato opere di artisti provenienti da diversi paesi, offrendo un panorama variegato di stili e tecniche artistiche.

Nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è sceso il sipario su Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Non si conclude tuttavia la IV edizione della fortunata manifestazione, che proseguirà fino all’estate in altre sedi: sei luoghi simbolo di Forlimpopoli, la rocca di Meldola e, a luglio, l’Oratorio San Sebastiano di Forlì e l’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Ideata dal maestro Giuseppe Bertolino, curata dal critico d’arte ferrarese Michele Govoni e promossa da Cava Forever group, Picta ha raccolto anche quest’anno consensi di pubblico e critica, suscitando l’entusiasmo unanime dei vari enti istituzionali e dei privati che l’hanno supportata: dalla Regione Emilia Romagna alla Provincia di Forlì-Cesena, passando per i Comuni sede delle esposizioni, tra cui Faenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picta, 60 artisti coinvolti e 4mila visitatori Picta Romagna 2026: 60 artisti e 400 visitatori unisconoIl 10 marzo 2026 segna l’apertura della quarta edizione di Picta Romagna, una rassegna d’arte contemporanea che trasforma Terra del Sole in un... Picta: collettiva alla Rocca con artisti greci, italiani e ucrainiS’inaugura oggi alle 17 alla Rocca di Meldola la rassegna europea d’arte contemporanea ‘Picta Romagna’ (con ingresso dal parcheggio di via 1 maggio a... Si parla di: Picta, 60 artisti coinvolti e 4mila visitatori; Cala il sipario su Picta Romagna, oltre 4 mila visitatori. Una rassegna di respiro europeo.