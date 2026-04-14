A Piacenza, si apre la sfida europea con il primo incontro in Germania, dove si affronta la squadra locale in una partita valida per la CEV Cup. La competizione rappresenta un’opportunità per risalire in classifica e chiudere una stagione finora ricca di risultati positivi. La squadra italiana si prepara a confrontarsi con avversari provenienti dall’estero, con l’obiettivo di proseguire il cammino in questa coppa internazionale.

La CEV Cup come occasione di riscatto da una parte, la possibilità di completare una stagione già straordinaria dall’altra. La finale di andata tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma mercoledì 15 aprile alle 19 alla LKH Arena, mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi ma con motivazioni altissime. Piacenza si presenta in Germania dopo la dura eliminazione nelle semifinali scudetto contro Perugia, che ha chiuso la serie sul 3-0 imponendosi con autorità soprattutto in gara 3. Lüneburg, invece, arriva lanciata: dopo aver chiuso al primo posto la regular season della Bundesliga, la formazione tedesca ha aperto i playoff battendo Düren 3-0 in gara 1 di semifinale e continua a vivere un momento di grande fiducia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piacenza, c’è l’Europa per rialzarsi: a Lüneburg il primo assalto alla CEV Cup

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