Perugia accoltellato per strada

Nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile, una lite tra due persone si è conclusa con un'aggressione con arma bianca in una zona frequentata di Perugia. L'incidente si è verificato nel quartiere di Fontivegge, dove i protagonisti dello scontro sono stati coinvolti in una violenta colluttazione che ha portato a diverse coltellate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

La lite e poi le coltellate in mezzo alla strada. È successo a Fontivegge nel tardo pomeriggio di lunedì 13 aprile. Secondo quanto ricostruito dal Messaggero Umbria tutto sarebbe partito dalla lite tra due uomini sotto alla pensilina che collega la stazione con la fermata degli autobus. Dalle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Aggredito e accoltellato per strada a Milano, gravissimo un ragazzoÈ successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 21 gennaio. Aggredito e accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedaleÈ successo in via Ardigò a Milano (zona Forlanini) nella notte tra mercoledì e giovedì 26 marzo.