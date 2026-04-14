Perli campionessa italiana La Petrarca ancora in festa

La Ginnastica Petrarca si aggiudica il titolo di campionessa italiana grazie alla performance di Giulia Perli. L’atleta ha conquistato il primo posto in una competizione nazionale, portando la squadra a festeggiare. La manifestazione si è svolta ad Arezzo, dove la squadra si è presentata con entusiasmo e determinazione. La vittoria di Perli rappresenta un risultato importante per la società e per il movimento ginnico locale.

AREZZO La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia. Il merito è di Giulia Perli che ha conseguito una vera e propria impresa sportiva con cui ha riportato la società aretina nell’élite della ginnastica tricolore, riuscendo a laurearsi campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold nella categoria Junior2. La giovane ginnasta petrarchina è risultata la migliore d’Italia al termine di un cammino lungo e impegnativo che, dopo le fasi regionali e interregionali, ha trovato il proprio apice nella finalissima di Campobasso. "Questo importante traguardo è motivo di forte orgoglio – commenta l’allenatrice Francesca Lapi – per un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra con impegno e dedizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perli campionessa italiana. La Petrarca ancora in festa La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia: Giulia Perli campionessa nazionale al cerchioAREZZO – La Ginnastica Petrarca torna protagonista ai vertici della ginnastica ritmica italiana grazie a una straordinaria impresa firmata da Giulia... La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliClasse 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold. La giovane ginnasta, classe 2011, ha raggiunto l’impresa di laurearsi campionessa nazionale al cerchio - facebook.com facebook