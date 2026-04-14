Pericolo processionaria | il Comune emette un' ordinanza

Con l’arrivo della stagione calda, torna anche il problema delle processionarie del pino e della quercia, insetti con larve urticanti che possono causare reazioni allergiche e irritazioni a persone e animali domestici. Per tutelare la sicurezza pubblica, il Comune ha emanato un’ordinanza specifica per la gestione di queste processionarie. La presenza di questi insetti richiede attenzione e precauzioni da parte dei cittadini.

Con il ritorno della bella stagione tornano anche le processionarie del pino e della quercia, insetti dalle larve urticanti che ogni primavera rappresentano un rischio concreto per la salute di persone e animali domestici. Il comune di Montegrotto Terme ha emesso un'ordinanza permanente per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Manfredonia, incubo processionaria ai Comparti: l’ordinanza del sindacoOggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL... Vibo: allarme processionaria, parchi e scuole in pericoloUn allarme sanitario e ambientale si è acceso improvvisamente a Vibo Valentia, dove le larve della processionaria hanno iniziato la loro discesa dai... La regola più utile che puoi insegnare a un bambino in giardino: liscia = inoffensiva. Molto pelosa = distanza di sicurezza. Otto bruchi del giardino italiano, classificati per pericolosità: Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) — pericolosità 4.0: i p - facebook.com facebook