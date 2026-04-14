Patto per la Bistecca alla Fiorentina | intesa al Vinitaly per blindare la tradizione e puntare al marchio europeo

Al Vinitaly è stata siglata un’intesa tra diverse parti per proteggere la tradizione della bistecca alla fiorentina. L’accordo mira a preservare l’identità e la storia di questo piatto, coinvolgendo anche la filiera di produzione. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento del marchio europeo, rafforzando la tutela del prodotto e della sua cultura gastronomica. L’evento ha visto protagonisti rappresentanti del settore e delle associazioni coinvolte.

Un’alleanza strategica per tutelare l’identità, la storia e la filiera di uno dei piatti più celebri del panorama gastronomico italiano. Al Vinitaly, all’interno dello stand della Regione, l’ Accademia della Fiorentina e Toscana Promozione Turistica hanno siglato un protocollo d’intesa mirato a rafforzare la promozione e la salvaguardia della classica Bistecca alla Fiorentina. Alla formalizzazione del patto ha preso parte anche la presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi. Il contesto normativo e l’obiettivo europeo. La firma arriva in un momento cruciale a livello continentale. Lo scorso marzo, infatti, il Parlamento europeo ha...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Patto per la Bistecca alla Fiorentina: intesa al Vinitaly per blindare la tradizione e puntare al marchio europeo Dalla viticoltura eroica alla bistecca patrimonio Unesco: la vetrina istituzionale della Toscana al VinitalyFIRENZE – Dal 12 al 15 aprile la fiera enologica più attesa d’Italia accoglierà una novità assoluta per il panorama istituzionale toscano. Leggi anche: "Se si parla di cucina non c’è partita. La bistecca alla fiorentina non si batte" Dario Cecchini e Bistecca alla Fiorentina in Panzano #carne #steak #trending