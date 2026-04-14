Patto di stabilità Urso | Va sospeso subito il mondo oggi è tutt’altro che stabile

Durante la fiera Vinitaly 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha affermato che il Patto di stabilità deve essere sospeso immediatamente, sostenendo che il momento attuale richiede azioni rapide. Ha aggiunto che non ci sono più margini per ulteriori discussioni e che è necessario reagire senza indugi. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle misure economiche da adottare in risposta alle attuali sfide globali.

«Non c’è altro tempo per discutere, ora occorre reagire sospendendo il Patto di stabilità». Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy durante Vinitaly 2026. L’Anpi vuole dettare il calendario liturgico alle parrocchie. Ha dell’incredibile l’affondo che l’Associazione nazionale partigiani, sezione di Arcore, ha riservato nei confronti del parroco del Comune attiguo, Lesmo. Don Mauro Viganò, per il gruppo «rosso», ha avuto l’ardire di calendarizzare le Sante Comunioni della sua comunità pastorale proprio nel giorno in cui si celebra il Natale «comunista» della Repubblica italiana, ovvero il 25 aprile. Mossi da «un forte...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Patto di stabilità, Urso: «Va sospeso subito, il mondo oggi è tutt’altro che stabile» Patto di stabilità, Meloni incalza l’Ue: “Va sospeso. Muoversi tardi sarebbe un errore”La premier Giorgia Meloni lancia un messaggio all’Europa: «L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere» e per questo... Leggi anche: Meloni: "Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità"