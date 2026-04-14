Party Neroluce

Martedì 14 aprile si terrà un evento privato dedicato alla presentazione di NeroLuce, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ascoltare le nuove tracce in un ambiente raccolto e immersivo. L’appuntamento prevede un momento di ascolto esclusivo, permettendo ai presenti di vivere l’esperienza musicale in modo diretto e personale. L’evento, denominato Party Neroluce, sarà riservato a un pubblico selezionato.

Martedì 14 Aprile – Private Release PartyUna serata speciale per vivere NeroLuce dal vivo, in una dimensione intima e immersiva.Cosa succederà durante la serata:Welcome drink di benvenutoLive Music Experience di NeroLuceVioloncello dal vivo con Giulia MontiDJ set finale by FinnicoDalle 19.🔗 Leggi su Milanotoday.it Thailand’s Pheu Thai Party to join Bhumjaithai Party-led coalition, PM Anutin saysBANGKOK, Feb 13 (Reuters) - Thailand’s Pheu Thai Party, which came third in Sunday’s general election, will join poll winner Bhumjaithai Party to... a british dinner partyUna serata per scoprire alcuni lati di una delle più affascinanti tradizioni britanniche. KUGELBLITZ: Si può creare un BUCO NERO con la LUCE