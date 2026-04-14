Parma donna truffata per 720 euro al bancomat | il ladro usa la tecnica del finto malfunzionamento

A Parma, una donna di 72 anni è stata vittima di una truffa mentre utilizzava il bancomat. Un uomo ha approfittato di un presunto malfunzionamento del dispositivo e, dopo aver sottratto la sua carta, ha prelevato 720 euro dal suo conto. L’episodio si è verificato in un momento in cui la donna stava utilizzando un bancomat in zona pubblica.

Una donna di 72 anni è stata truffata domenica 12 aprile a Parma, presso gli sportelli automatici di un istituto bancario in via Emilio Lepido. La vittima è stata indotta con l’inganno a consegnare la propria carta bancomat, consentendo al malvivente di effettuare un prelievo di 720 euro. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 12.00 di domenica 12 aprile. La vittima, una cittadina italiana di 72 anni, aveva appena concluso un’operazione presso l’area bancomat di una banca situata in via Emilio Lepido, quando è stata avvicinata da un uomo sconosciuto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parma, donna truffata per 720 euro al bancomat: il ladro usa la tecnica del finto malfunzionamento Finto incidente del fratello e finto avvocato, donna truffata a Matera per 11mila euro: un arrestoEseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Matera, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 19enne originario... Anziana truffata per 650 euro e preziosi a Crema con la tecnica del finto carabiniere, denunciato 21enneUn giovane è stato denunciato per truffa aggravata ai danni di una pensionata al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri di Crema.