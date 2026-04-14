Parcometri danneggiati e ripuliti presenze fantasma al centro sociale
Nella giornata di oggi sono stati segnalati danni ai parcometri di via Cesare Battisti, che risultano sia danneggiati sia svuotati. Inoltre, al centro sociale di contrada Bastianella sono state rilevate presenze sospette, definite da testimoni come
Danneggiati e svuotati i parcometri di via Cesare Battisti. Sconosciuti - verosimilmente vandali - al centro sociale di contrada Bastianella. Giorni, gli ultimissimi, un po' complicati a Canicattì. Diversi parcometri sono stati devastati. Uno l'intento: sottrarre le monete contenute all'interno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Oltre 3400 presenze al MarTa nel mese di gennaio, record storico per il centro espositivo urbanoOltre 3400 visitatori hanno affollato il MarTa, il centro espositivo urbano della città, nel corso del mese di gennaio, segnando un nuovo record...
Loreto è anche questo Una città che sa unire i piccoli gesti quotidiani a qualcosa di grande. Da oggi anche un semplice parcheggio può trasformarsi in un gesto di solidarietà. Nascono i Parcometri Solidali Un modo concreto per aiutare il territorio… mentre - facebook.com facebook