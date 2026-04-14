Parcometri danneggiati e ripuliti presenze fantasma al centro sociale

Da agrigentonotizie.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi sono stati segnalati danni ai parcometri di via Cesare Battisti, che risultano sia danneggiati sia svuotati. Inoltre, al centro sociale di contrada Bastianella sono state rilevate presenze sospette, definite da testimoni come

Danneggiati e svuotati i parcometri di via Cesare Battisti. Sconosciuti - verosimilmente vandali - al centro sociale di contrada Bastianella. Giorni, gli ultimissimi, un po' complicati a Canicattì. Diversi parcometri sono stati devastati. Uno l'intento: sottrarre le monete contenute all'interno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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