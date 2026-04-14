Paolo Fresu al Blue Note | un ponte musicale tra Sardegna e Sudamerica

Da giovedì a sabato, il musicista italiano porterà sul palco del Blue Note di Milano il progetto Trama Latina, un insieme di composizioni che unisce le sonorità della Sardegna e del Sudamerica. Con lui saliranno sul palco il cantante francese e il compositore argentino, creando un ponte tra le tradizioni musicali di queste regioni. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un incontro tra stili e influenze diverse.

Paolo Fresu porterà il progetto musicale Trama Latina al Blue Note di Milano da giovedì a sabato, proponendo un dialogo sonoro tra l’Italia e il Sudamerica insieme a David Linx e Gustavo Beytelmann. La rassegna, nata dalla passione del cantante belga per le sonorità latine, vede la partecipazione del pianista argentino, già collaboratore di Piazzolla, per un percorso che intreccia omaggi ai grandi compositori del continente con brani inediti. L’architettura sonora tra Sardegna e Sudamerica. Il cuore della nuova proposta artistica risiede nella capacità di creare connessioni attraverso la musica, trasformando la performance in un atto di costruzione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paolo Fresu al Blue Note: un ponte musicale tra Sardegna e Sudamerica Milano Cortina, Gabry Ponte dà spettacolo nella cerimonia di chiusura sulle note di ‘Blue – Da Ba Dee’(Adnkronos) – Spettacolo all’Arena di Verona con Gabry Ponte, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 22... "Kind of Miles", Paolo Fresu al Teatro RistoriC’è un momento, nella storia del jazz del Novecento, in cui il suono cambia direzione. Argomenti più discussi: Paolo Fresu al Blue Note con Trama Latina; Paolo Fresu nella storia di Blue Note: le sue mani impresse sul Wall of Fame; Fresu il sudamericano. Viaggio tra i ritmi latini: Le mie trame musicali per battere i conflitti; Lunedì 27 aprile Paolo Fresu presenta a Parigi il cartellone del 39° festival Time in Jazz. “Le mani di Miles” finito ora. Un omaggio a Paolo Fresu amico mio e del #Bosco - facebook.com facebook