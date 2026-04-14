Una nuova proposta arriva da Panerai, che presenta un modello della linea Luminor capace di restare in funzione per almeno un mese senza essere ricaricato. La casa orologiera sottolinea come la tradizione storica si rifletta nelle innovazioni tecnologiche dei suoi prodotti, rendendo possibile una maggiore autonomia. Questo orologio si distingue per la sua lunga durata tra una carica e l’altra, offrendo una soluzione pratica per chi desidera un accessorio funzionale senza preoccupazioni quotidiane.

Se pensi che la storia non sia un archivio da citare, ma qualcosa che incide direttamente su ciò che metti al polso, Panerai potrebbe essere l'orologio che fa per te. «Abbiamo tutte queste storie incredibili e non le abbiamo ancora raccontate abbastanza», ci racconta il CEO Emmanuel Perrin. E allora, invece di limitarsi a celebrarle, le mette al centro di un oggetto che ha una funzione molto chiara: portare al limite uno dei suoi codici più identitari, la riserva di carica. Il nuovo Luminor 31 Giorni PAM01631 non nasce infatti come esercizio di stile, ma come naturale evoluzione di un’ossessione tecnica che affonda le radici negli anni ’50, quando l’autonomia prolungata era una necessità operativa per i militari.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Panerai lancia un Luminor che puoi dimenticarti di caricare per almeno un mese

Meta lancia la sua nuova IA: cosa può fare Muse Spark (che puoi già utilizzare)Meta è una delle aziende più attive in assoluto nel campo dell’intelligenza artificiale: cosa può fare Muse Spark.

“Se sei più felice, sorridi e lavori più duramente che puoi, allora non c’è niente di più che puoi dare” Come la star dell’Aston Villa Morgan Rogers ha sviluppato una mentalità vincenteFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La questione di come giudicare un giocatore non è mai stata così complicata.