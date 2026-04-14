Palazzo della libertà approvato il progetto per la riqualificazione del piano ammezzato

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione del piano ammezzato del Palazzo della Libertà. L’intervento riguarda le modifiche e gli interventi strutturali previsti per migliorare gli spazi interni dell’edificio. La decisione fa seguito alla presentazione della documentazione tecnica e alle valutazioni dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è aggiornare e rendere più funzionali le aree interessate.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del piano ammezzato del Palazzo della Libertà. L’intervento riguarda gli spazi dell’ex casa del custode, attualmente inutilizzati, che saranno recuperati e destinati ad attività culturali e associative. Il progetto, dal valore complessivo di 80 mila euro, sarà finanziato dalla Fondazione Zaninoni. Gli ambienti diventeranno la sede dell’associazione Immaginare Orlando e saranno utilizzati anche dalla cooperativa Lab80, che cura la programmazione culturale dell’edificio. Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di nuovi uffici, servizi igienici e spazi di supporto alle attività, tra cui un info point e una biglietteria.🔗 Leggi su Bergamonews.it Riqualificazione del Centro direzionale: approvato il progettoLa Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e della Vicesindaco con delega all'Urbanistica Laura Lieto, ha approvato in... Riqualificazione del portone e dei lampioni storici del Palazzo Comunale: il progetto del sindaco di FolignoParte a Foligno l'operazione di riqualificazione del portone storico del Palazzo Comunale e dei lampioni storici della città.