Palazzina a rischio crollo a Sedrina | una raccolta fondi per finanziare il muro di contenimento

A Sedrina è stata avviata una raccolta fondi per finanziare i lavori di messa in sicurezza di una palazzina a rischio crollo. La proprietà ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha ringraziato specificamente le persone che hanno dimostrato solidarietà nei confronti della famiglia coinvolta. La decisione di intervenire nasce dalla necessità di evitare eventuali incidenti legati alla stabilità dell’edificio.

Sedrina. “Faccio fatica a trovare le parole giuste per ringraziare tutti voi, uno ad uno, per il prezioso contributo, ma soprattutto per il pensiero che avete avuto verso la mia famiglia. In questo periodo così buio, avete acceso una luce che ha riacceso in noi la speranza e la consapevolezza di non essere soli. Non so davvero cos’altro dire, se non grazie. Grazie, di cuore”. Così Rocco Filippone sulla pagina della raccolta fondi che ha lanciato solo un paio di giorni fa per finanziare il muro di contenimento che serve per mettere in sicurezza dopo una frana la sua casa di Sedrina. L’iniziativa ha già raccolto donazioni per oltre 20 mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Crollo del muro di contenimento sulla palazzina a Formello vicino Roma, un morto e due feriti per il maltempoA Formello un muro di contenimento è crollato su una palazzina a causa del maltempo: ci sono un morto e due feriti.

Formello, palazzina travolta dal crollo di un muro di contenimento: morto un 58enne, due feritiLe incessanti piogge di questi giorni e il vento forte avrebbero provocato il crollo.