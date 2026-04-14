Un episodio drammatico si è verificato questa mattina in un liceo nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, in Turchia. Un ragazzo di 17 anni ha sparato contro gli studenti, ferendone sedici, prima di togliersi la vita. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo, che è stato subito evacuato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Orrore in Turchia, dove questa mattina un diciassettenne ha aperto il fuoco in un liceo nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, ferendo sedici persone prima di togliersi la vita. Subito dopo la sparatoria, sul posto sono intervenute le forze speciali della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno tentato di avviare una trattativa con l’attentatore, che nel frattempo si era barricato in un’aula. Tuttavia, il ragazzo, nonostante gli avvertimenti della polizia, si è più volte rifiutato di arrendersi e, quando le forze speciali hanno provato a intervenire, si è tolto la vita sparandosi con un fucile. Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza, tra i feriti ci sono dieci studenti, quattro insegnanti, un agente di polizia e un dipendente della scuola.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Orrore in Turchia, un diciassettenne apre il fuoco in un liceo e ferisce sedici studenti prima di togliersi la vita

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